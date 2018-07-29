Fake Hesaplara Tepki!

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Başkan Metin Şahin İmzasızla kamuoyuna önemli bir duyuru yayınladı.

Özellikle bazı sosyal medya hesaplarında, federasyon ve milli taekwondocu Nur Tatar hakında yapılan haberlerin fake hesaplardan yapıldığına ve bu konuda herhangi bir yetkilinin açıklama yapmadığına dikkat çekilerek suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

İlgili açıklama;

“Bazı sosyal medya hesaplarında Federasyon ve sporcumuz “Nur TATAR ASKARİ” ile ilgili haberler yer almaktadır.

Fake hesaplardan yapılan bu haberler gerçeği yanıstmadığı gibi, Federasyonumuz veya Federasyon adına yetkili olan kişiler tarafından haberde yer alan konularda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Ayrıca fake hesap için gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Saygılarımla

Doç.Dr. Metin ŞAHİN

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı