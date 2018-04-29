Bellator’da Fedor Emelianenko ile Frank Mir Karşılaştı, Maç 48 Saniye Sürdü…

Rosemont, Illinois’deki AllState Arena’da Bellator 198 rüzgarı sert esti. Fedor Emelianenko ile Frank Mir karşı karşıya geldi. Fedor, rakibini 48 saniyede nakavt etmeyi başardı.

Dövüş sanatları camiasının sabırsızlıkla beklediği dev karşılaşma tarihi açıdan geçikmiş olsada Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Bellator’da hayat buldu. Gecenin ana maçında iki efsane ağır siklet dövüşçüsü Fedor Emelianenko ile Frank Mir karşı karşıya geldi. Rusların efsane dövüşcüsü Fedor, rakibini 48 saniyede nakavt etmeyi başardı. Rus efsane, Bellator ağır siklet turnuvasında yarı finale yükselerek Chael Sonnen’in rakibi oldu.

Fedor, kazandığı bu maçın ardında pusuya yatarken, Frank Mir’in 2 yıllık cezanın ardından böyle büyük bir maça çıkmış olması handikap oldu ve ilk maçta sadece 48 saniye dayanabildi.