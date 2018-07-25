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Fenerbahçe Boks Şubesinin Yeni Sorumlusu Birol Topuz Oldu

Fenerbahce Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Mert Öztemel’le yolların ayrıldığı belirtilerek, hizmetleri için kendisine teşekkür edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:41
Fenerbahce Boks Birol Topuz

Fenerbahçe Boks şubesinin yeni sorumlusu sarı-lacivertlilerin eski milli boksörü Birol Topuz oldu.

Birol Topuz Fenerbahce Boks SubeSarı-lacivertlilerde Boks şubesinin yeni sorumluluğuna  eski milli boksörü Birol Topuz’un getirildiği duyurularak, “Birol Topuz’a yeni görevinde sonsuz başarılar diliyor, kulübümüze ve boks şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Öztemel’le yolların ayrıldığı belirtilerek, “Kulübümüze hizmetleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.” denildi.

Yeni şube sorumlusu Birol Topuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beni bu göreve layik gören Fenerbahce Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetimine teşekkür eder, kendi adıma ve camiamız adına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

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