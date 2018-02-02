Ferdi Katada Keyda Nur Çolak Avrupa Şampiyonu

Genç bayanlar ferdi katada Keyda Nur Çolak, ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda rakibi İspanyol rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Rusya’nın Soçi kentinde bugün başlayan 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ilk gününde kata dalında Türk karateciler önemli başarılara imza attı.

Genç bayanlar ferdi kata dalında yarışan ve kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele veren Keyda Nur Çolak, zorlu mücadeleyi zirvede bitirdi.

İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Çekyalı Dominika Sabova, çeyrek finalde de İngiliz Lauren Fretwell’i 5-0 mağlup eden Keyda Nur, yarı finalde Avusturyalı Funda Celo’yu 4-1 mağlup etti. Finalde İspanyol Silvana B. Celma ile karşılaşan Milli katacı, tatamiden 3-2 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Keyda Nur Çolak’ın Turları

1.Tur – BAY

2.Tur – Dominika Sabova (Çekya) 5-0

Çeyrek Final – Lauren Fretwell (İngiltere) 5-0

Yarı Final – Funda Celo (Avusturya) 4-1

Final – Silvana B. Celma (İspanya) 3-2