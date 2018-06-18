Fırat Aslan Dördüncü Kez Dünya Şampiyonu!

Türk boksör Fırat Arslan, Almanya’nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni’ye karşı dünya şampiyonluğu için ringe çıktı. Arslan, daha ilk dakika içinde rakibin açığını değerlendirerek çenesine çıktığı bir yumrukla nakavt etmeyi başardı.

Arjantinli Pablo Mathias Magroni bugüne kadar çıktığı 19 maçın 15’ini nakavtla kazandığı için rakiplerin gözünü korkutan bir boksör olarak dikkat çekti. Magroni adeta tam bir nakavt makinasıydı ve karşılaşmaya sert başladı. Fırat Arslan, rakibin oyunu domine ettiği sırada maçı lehine çevirecek hamleyi yaparak nakavt ile kazandı.

Fırat Arslan, Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olarak rekorlarına bir yenisini ekledi. Dördüncü kez dünya şampiyonu oldu ve 15. kez altın kemerini kazanarak gelecek maçlar için daha güçlü hale geldi.