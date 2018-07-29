FISU Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası Sona Erdi; “Tarih yaz bizi!”

FISU Dünya Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası 20-29 Temmuz 2018 tarihlerin arasında Tayland’ın Pattaya kentinde gerçekleşti. Ekibimizin yakaladığı bu başarı ile sevinç ve gurur tavan yaparken tarihe geçen şampiyona oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) Faaliyet Programında yer alan FISU Dünya Üniversite Sporları Muaythai Şampiyonası 20-29 Temmuz 2018 tarihlerin arasında Tayland’ın Pattaya kentinde gerçekleşti. Muaythai Milli Takımı 4 sporcu ile katıdığı şampiyonada 2 Altın, 1 Gümüş madalya kazandı.

FISU Dünya Muaythai Şampiyonası, Tayland’ın Pattaya kentinde sona ererken 4 sporcu ile katıldığımız şampiyonada sporcularımız 2Altın, 1 gümüş madalya kazanarak dönüyor. 81 Kg Milli Sporcumuz Ali Doğan, Belaruslu takibini, 67 Kg Bediha Taçyıldız, Rusyalı rakibini yenerek finalde altın madalya alan sporcularımız oldu. 91 Kg Serdar Yiğit Eroğlu ise şampiyonayı Dünya 2.si olarak gümüş madalya ile tamamladı. Sporcumuz Fatih Değer şampiyonadan madalya almadan dönen sporcumuz oldu.

Ekibimizin yakaladığı bu başarı ile sevinç ve gurur tavan yaparken tarihe yazılan bir başarı oldu.