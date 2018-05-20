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Flaş! Ali Doğan, Muaythai Dünya Şampiyonu Oldu

20 Mayıs 2018 Pazar, 17:22
Ali Doğan

Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenen sporcumuz Ali Doğan dünya şampiyonu oldu.

Ali Dogan Sampiyon

Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Altın madalya Milli sporcu Ali Doğan’dan geldi. Elit class A olarak dünyanın en iyilerinin mücadele ettiği şampiyonada 81 kiloda dünya şampiyonluğu için ringe çıkan Kayserili Milli sporcu karşılaşmada rakibine büyük üstünlük sağladı. Ali Doğan, karşılaşmanın sonunda Muay Thai’de Dünya Şampiyonluğunu elde etti ve madalya töreninde İstiklal Marşını okuttu.

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