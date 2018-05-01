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Büyükler Erkek Kumite Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu…

01 Mayıs 2018 Salı, 20:59
ErkekKumiteMilliTakimi Avrupa Sampiyonu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde unutulmaz bir tarih daha! Büyükler Erkek Kumite Milli Takımı, büyüklüğünü gösterdi ve İspanya’yı finalde ezerek Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.

Her final günümüz böyle olsun! Son beş Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen, 2015 ve 2017’yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Ömer Kemaloğlu ve Samed Gök’ten oluşan kadrosuyla Sırbistan’da büyük mücadele verdi.

İspanya karşısındaki beş serilik final mücadelesine ilk çıkan isim olan Erman Eltemur, tatamiden 2-0 galip ayrılırken, ikinci maçta Burak Uygur rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Uğur Aktaş üçüncü mücadeleyi 2-0 ile hanesine yazdırarak avantajı Milli takıma getirirken, Alparslan Yamanoğlu dördüncü müsabakayı 5-2 yitirdi. Serinin son maçında Rıdvan Kaptan, 4-2 galip gelerek büyükler  büyüklüğünü gösterdi ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.

Avrupa karate kumite ŞAMPİYONU

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