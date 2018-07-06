Flaş! Dünya ve Avrupa Kıck Boks Şampiyonaları Türkiye’ye Yapılacak!

2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye’de yapılacak. Ayrıca 2020’de ilk birleşmiş şampiyona olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’da Türkiye’de gerçekleşecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun yaptığı girişimler sonuç verdi ve Dünya ve Avrupa Kıck Boks Şampiyonalarını Türkiye’ye aldı! Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği’nin iki uluslararası şampiyonası Türkiye’de gerçekleşecek.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye’de yapılacak. Ayrıca 2020’den itibaren uygulayacağımız ilk adımla Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 7 branşı iki farklı şampiyona içerisinde değerlendiriyorduk, bunu birleştirdik. 2020’de ilk birleşmiş şampiyona olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nı da Türkiye’de yapacağız.”

Milli sporcular en fazla puanı alacak sporcular arasından belirlenecek.

Bu yıl Dünya Kick Boks Şampiyonası’nın İtalya’da, Avrupa Şampiyonası’nın ise 7 branş üzerinden iki bölümü ayrılarak birinin Slovenya’da, diğerinin ise Slovakya’da yapılacak. Şampiyonalara katılacak milli sporcular Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile Elazığ’da 4-11 Temmuz’da yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonucu toplamda en fazla puanı alacak sporcular arasından belirlenecek.