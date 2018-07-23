Karakuşak Gençlik Spor Kulübü ve isim hakkı satılıyor!

Bugüne kadar dergi, kulüp ve internet sitesi olarak hizmet veren ‘Karakuşak’ devredilecek.

Dövüş sanatları camiasının varolduğu yıllara dayanan değerli marka son olarak kulüp bazında Karakuşak Gençlik Spor Kulübü olarak faaliyetine devam ediyordu.

Ayrıca Karakuşak asli alanı medya sektöründe üstlendiği görev ile dergi olarak çıktı ve internet sitesi olarak yayın yaptı. Böylece marka isim hakkı ile birlikte devredilmiş olacak.