Flaş!!! Kocaeli’nde “Kulüplerden kick boks bitme noktasına geldi” iddiası!

Kocaeli’nde “Kick boks bitme noktasına geldi” iddiası!

Kocaeli Kickboksa hasret kaldı!

Bazı kulüplerin faaliyetleri az bulası branşın ilde bitti yorumlarına neden oldu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre son yıllarda o kadar az faaliyet yapılıyor ki, adeta kick boks bitme noktasına geldi!

Geçtiğimiz yıl 15 kulüp ortak bir bildiri hazırlayıp, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne verdi. Gerekçelerini tek tek sıralayan kulüpler “İl temsilcisini istemiyoruz.” diye talepte bulundu. Bu konuda hiçbir gelişme olmadığı ifade edilerek kulüpler rahatsızlığını ortaya koydu.