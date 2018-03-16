Flaş! Murat Kazgan, Fight Nights Global 85 gecesinde maça çıkıyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada rakibi Rumen dövüşçü Andrei Ciubotaru olacak.

MMA dövüşcümüz Murat Kazgan, 30 Mart’ta Moskova’da yapılacak Fight Nights Global 85 gecesinde maça çıkıyor. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra kafeslere geri dönecek olan Kazgan’ıln rakibi Rumen dövüşçü Andrei Ciubotaru olacak.

Moskova’da 30 Mart’ta yapılacak Fight Nights Global 85 gecesinde MMA severleri Murat Kazgan vs.Andrei Ciubotaru maçı beklerken Kazgan, sosyal medya hesabında, “Destekleriniz ile şanlı Türk bayrağımız tekrardan dalgalanacak. Ne Mutlu Türküm Diyene!” diye açıkladı.