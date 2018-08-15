Flaş! Nur Tatar Askari’den Devam Kararı!

HOŞ GELDİN ŞAMPİYON! Bir süre önce aktif spor hayatını sonlandırdığını açıklayan Nur Tatar Askari kararını geri çekti. Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli taekwondocunun geri döndüğünün müjdesini verdi.

Milli taekwondocumuz Nur Tatar Askari’den devam karararı! Güzel haber Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’da geldi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nur Tatar Askari’nin kariyerini sürdüreceğini bildirdi.

Bir süre önce aktif spor hayatını sonlandırdığını açıklayan Nur Tatar Askari kararını geri çekti. Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli

taekwondocunun geri döndüğünün müjdesini verdi.

Yerlikaya, “Efsane şampiyon geri döndü. Avrupa ve dünya

şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli taekwodocumuz Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı

yerden devam ediyor. 20 yıl önce küçük bir kızın Van’da başlayan serüveni inşallah 2020

yılında Tokyo’da altın madalya ile taçlanacak.” dedi.

Nur Tatar, haziran ayında sosyal medya hesabınden yaptığı açıklamada aktif sporculuk hayatını bıratığını açıklarken hiç bir zaman milli takımı bıratığını açıklayan ifadesi olmamıştı! Hedeflerin olduğunu fakat bunları gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsüne dikkat çekmişti.

Aldığı bu karar büyük memnuniyet yarattı. Sporcumuz 2020 yılında Tokyo’da altın madalya mücadelesi verecek!