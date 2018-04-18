Flaş!!! Saki, UFC 226 Kartında Kafese Girecek, Pekii Rakibi Kim?

UFC 226, 7 Temmuz’da Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da gerçekleşecek. Dövüşcümüz Gökhan Saki, iptal olan maçının ardından karşılaşamadığı rakibi Khalil Rountree Jr. ile kafese girecek.

Saki’nin UFC 219 kartındaki maçı, dizinde meydana gelen sakatlık nedeniyle iptal olunca rakibi Khalil Rountree Jr. ile UFC’deki ikinci maçına çıkamamıştı. Bir taraftan Saki’nin kafese döneceği gün, diğer yanda rakibinin kim olacağı merakla bekleniyordu. Dövüşcümüzün iyileşmesiyle beraber UFC’nin kart takvimine göre 7 Temmuz’da Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da gerçekleşecek 226 kartında yer alacak.

Bilindiği gibi Saki UFC’deki ilk karşılaşmasında Henrique da Silva’yı nakavt ederek galip gelmişti.