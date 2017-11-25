Flaş! SİYAHKUŞAK Web.’den yine bir ropörtaj klasiği. Kaçmaz!
25 Kasım 2017 Cumartesi, 21:11
Flaş! SİYAHKUŞAK Web.’den bir röportaj klasiği!
Geliyor? Yaşamını uzun yıllardan beri İngiltere’de sürdüren Sensei Celal Akgül SİYAHĶUŞAK Web.’in röpotaj konuğu oldu. Vural Yılmaz sordu, Celal Akgül cevapladı.
Bakın Celal Akgül nelere açıklık getirdi?
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