Floyd Mayweather, cephesinde flaş gelişme! Bırakıyor mu, dönüyor mu?

Yenilgisiz Amerikalı boksörün yol haritası! Daha önce emekli olacağını duyuran dünyaca ünlü yenilgisiz boksör Floyd Mayweather, çark edebilir! Boksör emeklilik kararından vazgeçebileceğini söylüyor.

Boks kariyeri boyunca yenilgi yüzü görmeyen fakat son maçlarında eleştiri oklarını üzerine çeken Floyd Mayweather, emeklilik kararı alınca boks severleri şaşırtmıştı. Şimdi sol gösterip sağ vuracak hamle geldi. Süphesiz bu hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama oldu.