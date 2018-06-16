Forbes Dergisinin En Çok Kazanan Sporcular Listesinde İki Dövüşcü Var!

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak 100 kişilik bir liste hazırladı. Dünyanın en çok para kazanan sporcular sıralamasında dövüş sanatlarından iki dövüşcü ilk 10 arasında yer aldı.



Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirvede kaldı. Conor McGregor, ise bu maç ile aynı sıralamada yükselerek 5 Sporcu İçine Girdi!

Süpriz çıkış eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Floyd Mayweather ile yaptığı mega-fight sonucunda dünyanın en çok para kazanan sporcu sıralamasında listenin 4. sırasına tırmandı. Gregor’u 2017-2018 yılları arasında kazandığı 99 milyon dolarlık rakam taşıdı.

McGregor’ın kazandığı paranın büyük çoğunluğu, Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçından geldi. McGregor’ın bu maçtan 85 milyon dolar kazanınca 99 milyon dolara ulaşması kolay oldu.

Öte yandan 2010’dan bu yana ise ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

İşte dünyanın 1 yılda en çok kazanan 10 sporcusu:

1. Floyd Mayweather ( 285 milyon $)

2. Lionel Messi (111 milyon $)

3. Cristiano Ronaldo (108 milyon $)

4. Conor McGregor (99 milyon $)

5. Neymar (90 milyon $)

6. LeBron James (85.5 milyon $)

7. Roger Federer (77.2 milyon $)

8. Stephen Curry (76.9 milyon $)

9. Matt Ryan (67.3 milyon $)

10. Matthew Stafford (59.5 milyon $)