Frankfurt’daki Mix Fight Gala’da Atakan Arslan’dan Müthiş Nakavt!

Atakan Arslan, Frankfurt’daki Mix Fight Gala’da daha mücadelenin henüz başında rakibi Guillermo Blokland’ın centilmenlik dışı hareketiyle knockdown olarak herkesi şoke etti. Atakan, ayağa kalktı ve rakibini nakavt ederek müthiş bir galibiyet yaşattı.

Avatar lakaplı Atakan Arslan Almanya’nın Frankfurt kentinde Mix Fight Gala’da ringe çıktı. Atakan, Surinam asıllı Hollandalı rakibi Guillermo Blokland karşısında rakibinin yaptığı centilmenlik dışı hareketle yere yığıldı. Daha sonra zorda olsa ayağa kalkarak rakibini tek yumrukla devirdi. Mücadelenin henüz başında knockdown olarak herkesi şoke eden Atakan, ayağa kalktı ve rakibini nakavt ederek müthiş bir galibiyet yaşattı.

Atakan Arslan, Türk bayrağı ile kupasını kaldırarak büyük sevinç yaşarken, “Rakibime selam vermek için elimi uzattığımda centilmenlik dışı bir harekette bulundu. Daha sonra kendimi toparladım ve üstüme gelirken kontra yaparak nakavt ettim. Salonda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman unutmayacağım. Maçtan sonra binlerce tebrik mesajı geldi. Destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.