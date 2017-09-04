Fransız Angelique Duchemin Hayatını Kaybetti

Boks dünyasında şok ölüm! Dünya tüy sıklet boks şampiyonu Fransız Angelique Duchemin (26), antrenman sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Fransız Angelique Duchemin, ölümüyle boks dünyasını şoka soktu! Tüy sıklet dünya boks şampiyonu Duchemin, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Yaşamını yitiren bayan boksör tüm sevenlerini yasa boğdu.

Angelique Duchemin’in ünvan koruma macı için hazırlandığı öğrenildi. Pazartesi akşamı Fransa’nın güneyindeki Thuir’de antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Fransız boksörün 26 yaşında olduğu ve Perpignan’da hastaneye kaldırıldığı fakat buna rağmen kurtarılamayarak salı sabahı hayatını kaybetti.