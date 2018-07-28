Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Berlin’de Start Aldı

Berlin’de başlayan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan judokalarımızdan; Tuğçe Bedewr (48) altın, Gamze Sayma (44) gümüş madalya kazanan isimler oldular.

Almanya’nın Berlin kentinde başlayan Gençler Avrupa Kupası’nın ilk gününde kadınlar 48 Kg’da Tuğçe Beder altın, 44 kg’da Gamze Sayma gümüş madalya kazanarak kürsüye çıktılar.

38 ülkeden 229’u kadın toplam 565 judokanın katıldığı kupa müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan judokalarımızdan Tuğçe Beder (48); ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Alman rakibini ipponladı. Çeyrek finalde Kazak rakibine waza-ari üstünlüğü sağlayan Beder, yarı finalde Brezilyalı rakibini altın skorda ipponla geride bıraktı. Final müsabakasında Kazak Galiya Tynbayeva’ı altı skordaki ipponuyla yenen Tuğçe Beder altın madalyanın sahibi oldu.

44 Kg’da Gamze Sayma direk çeyrek final maçıyla madalya mücadelesine başladı. Bu turda Macar rakibini ve yarı finalde de Tunuslu rakiplerine waza-ari üstünlüğü sağlayan Sayma finalde Belçikalı Lois Petit’e yenildi ve gümüş madalyada kaldı.