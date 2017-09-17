Gençler Avrupa Kick Boks’da Madalya Yağmuru

Makedonya’ nın Üsküp kentinde 02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazandı.

Başkent Üsküp’te gerçekleşen şampiyonada Genç Milli Takım, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti. Başarılı bir tablo ortaya koyan sporcularımız için Federasyon Başkanı Salim KAYICI “Avrupa Şampiyonasında, bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum.” Dedi.

Şampiyonada erkeklerde Erdal Karataş, Doğukan Güzelkabaağaç, Adem Aşantuğrul, İsa Göçmen, Cengi•z Lale, Eren Gökmen, kızlarda Esra Özyol, Fatma ZehraKol ve Tubanur Kıvrak altın madalya kazandı.

Gümüş madalyayı ise erkeklerde Duran Gök, Muhammed Samed Özel, Yusuf Kılıç, Can Özbatur, Gürkan Muhammet Çağlıyan, Nesim Şenpınar, kızlarda Melek Sarı, Sabriye Gür, Beyza Çelik, Şeymanur Şahin, Dilara Buse Çelik, Gamze Özdemir, Sultan Ünal, Zeynep Çetintaş aldı.

Bronz madalyaya ulaşan milli sporcular da erkeklerde Abdulkadir Mutlu, Abdulselam Kurt, Ali Göktürk Benli, Bahadır Tuna Badem, Cihan Yurt, İsmet Can Demir, Mahsum Teker, Mert Şahbaz, Mustafa Türk, Samet Selman Göller, Oğuzhan Edik, Özkan Toprak, Vahap Samet Zurnacı, Yasin Karagül, kızlarda Dilan Çetin, Fatma Turan, Gözdenur Göktaş, Hamide Yavuz ve Hatice Canlı oldu.

Şampiyona hakkında genel bir değerlendirme yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim KAYICI, “Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Avrupa Şampiyonasında, bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum. Ayrıca onları yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ a, Bakan Yardımcımız Sayın Abdurrahim BOYNUKALIN’ a, Müsteşarımız Sayın Faruk ÖZÇELİK’ e, Müsteşar Yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’ a ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için tereddüt etmeden canını veren tüm şehitlerimize armağan ediyoruz” dedi.