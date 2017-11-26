Gençlik ve Spor Bakanı, Evin Demirhan’ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 48 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Evin Demirhan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kadınlar Müsabakaları yapılan finallerle sona ererken 48 kiloda Evin Demirhan Hindistanlı rakibi Ritu Rıtu’yu finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek Dünya Şampiyonu oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 48 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Evin Demirhan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya’nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 48 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Evin Demirhan bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli güreşçimizi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Uluslar arası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor