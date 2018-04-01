Gökhan Saki, “En iyi ile dövüşerek en iyi olduğumu kanıtlamak için buradayım.”

Gökhan Saki, geçtiğimiz günlerde Bloodyelbow.com sitesine özel bir röportaj verdi. Kickboks yıldızımız yakın zamanda UFC’de dövüşmeye başladı ve çok geçmeden verdiği röportajda UFC kariyerinden bahsederken, performansını, verdiği arayı ve gelecek hedeflerine açıklık getirdi.

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Saki, UFC’deki tek karşılaşmasında Luis Henrique da Silva’yı heyecanın tavan yaptığı bir maçta, daha ilk rauntun sonlarında nakavt etmeyi başardı. İkinci maçı hayata geçecektiki iptal oldu. Şimdi Saki önümüzdeki maçlara bakıyor.

UFC’deki ilk karşılaşmasına spora ara verdikten 2,5 yıl sonra çıkığını ifade eden dövüşcü, “MMA kondisyonuna alışamadan 5 dakikalık rauntlar olan bir maça çıktım. İlk maçtan sonra paslanmış olduğum ve kardisyonumu güçlendirmem gerektiği ortaya çıktı. Maçımdan hemen sonraki gün bu konuda çalışmaya başladım ve çalışmalarımın bazılarını sosyal medyada paylaştım.” dedi.

Çalışmalarında dizinde yaşadığı sakatlığa dikkat çeken Saki, “Ameliyat olmak zorunda kaldım ve 12 dikiş atıldı, uzun süre ameliyatın etkilerinin geçmesini bekledim. Odaklandığım nokta da bu, eskisinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek. Beni sevenlere verdiğim bir söz var ve bu sözümü tutacağım.” diye açıkladı.

Saki’ye sorulan “MMA için kimlerle çalışıyorsun? Eğitmenlerin hakkında bilgi verir misin?” şeklinde bir soruya, “Çok fazla insanla çalışma fırsatım oldu. Koçlarım Selman Berisha ve Martijn de Jong. Hepsinin oyunda kendine has bir bakış açısı var ve benim en iyi performansı vermem için çalışıyorlar.” dedi. Türkiye’de ise Ertan Balaban ile jiu jitsu çalıştığına dikkat çekti.

UFC light heavyweight sıkletiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi; “Çok basit, ben rekabet eden sporcuyum. En iyi ile dövüşerek en iyi olduğumu kanıtlamak için buradayım. Birinci olmak dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. İkinci olamam, böyle bir şey kitabımda yok. Hatırlanmak istiyorum. Gelen, gören ve fetheden olmak istiyorum.”