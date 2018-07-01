Gökhan Saki’den Mesaj Var: ‘Türk Bayrağını Octagon’a Dikeceğim’

Gökhan Saki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ”10 gün kaldı. Türk Bayrağını Octagon’a dikeceğim. Türkish Tyson geri döndü.” rakibine gözdağı verdi.

Bildiği üzere Turkish Tyson ve The Rebel lakaplı sporcunun dövüş organizasyonlarında yedi Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunuyor. Son dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı maç tarihini ertelemek zorunda kalan saki 2017’de UFC ile sözleşme imzaladı ve dövüşe 2.5 yıllık bir ara verdikten sonra 23 Eylül 2017’de UFC’deki ilk maçında Henrique da Silva’yı ilk raundun son saniyelerinde nakavt etmişti. 34 yaşındaki sporcu sakatlığının ardından 7 Temmuz’daki ikinci maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

İşte O Paylaşım