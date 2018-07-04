Gökhan Saki, UFC 226 Kartında, Khalil Rountree Jr. ile Karşılaşacak!

Saki, 7 Temmuz’da Las Vegas’ta düzenlecek UFC 226 kartında, Khalil Rountree Jr. ile ikinci UFC maçına çıkacak.

Elde ettiği büyük başarılarla ülkemizi gururlandıran Gökhan Saki, geçen yıl UFC’ye geçti. İlk maçında Brezilyalı rakibi Luis Henrique da Silva’yı ilk rauntta nakavt ederek harika bir başlangıç yaptı ve ülkemizde büyük bir heyecan yarattı. Saki, 7 Temmuz’da Las Vegas’ta düzenlecek UFC 226 kartında, Khalil Rountree Jr. ile ikinci UFC maçına çıkacak.