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Gökhan Saki, UFC 226 Kartında, Khalil Rountree Jr. ile Karşılaşacak!

Son Dakika! Milli gururumuz Gökhan Saki, bu cumartesi gecesi Las Vegas’ta 2. UFC maçına çıkıyor!

04 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:45
Gökhan Saki UFC 226 Khalil Rountree Jr.

Saki, 7 Temmuz’da Las Vegas’ta düzenlecek UFC 226 kartında, Khalil Rountree Jr. ile ikinci UFC maçına çıkacak.

Elde ettiği büyük başarılarla ülkemizi gururlandıran Gökhan Saki, geçen yıl UFC’ye geçti. İlk maçında Brezilyalı rakibi Luis Henrique da Silva’yı ilk rauntta nakavt ederek harika bir başlangıç yaptı ve ülkemizde büyük bir heyecan yarattı. Saki, 7 Temmuz’da Las Vegas’ta düzenlecek UFC 226 kartında, Khalil Rountree Jr. ile ikinci UFC maçına çıkacak.

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