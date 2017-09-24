Gökhan Saki, UFC’deki İlk Maçında Henrique Da Silva’yı Nakavt Etti

UFC’nin Japonya ayağında ilk maçına çıkan Gökhan Saki Brezilyalı rakibi Henrique Da Silva’yı ilk raundda nakavt etti. Raundun son saniyelerinde rakibinin tam sendelediği sıralarda vurduğu müthiş sol kroşe ile nakavt etti.

Bugüne kadar K-1 ve Glory’de yaptığı maçlarla adından sıkca söz ettiren Saki Japonya’da ilk UFC maçı ile kendine yeni bir kulvar açtı. Saki 13 yıl önce MMA maçına çıkarak bir deneyim yaşamıştı. UFC maçı ile Saitama Super Arena’da geri dönüşü muhteşem oldu.

Brezilyalı Da Silva bu yenilgi ile birlikte 4 mağlubiyetini almış oldu. İlk 12 maçını kazanarak büyük çıkış yapan Silva için adını duyurmayı başarmıştı.