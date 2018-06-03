Grekoromen Milli Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hedef Koydu

Bağcılar Spor salonunda 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa şampiyonası start alıyor.

4-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Bağcılar Spor salonunda düzenlenecek olan U23 Avrupa şampiyonası için geri sayım tamamlandı.

İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet kamp eğitim merkezinde çalışan Grekoromen milli takımımızda tüm takım şampiyonadan umutlu. Teknik direktör Salih Bora Avrupa şampiyonası için takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, “Ekip olarak şampiyonaya hazır durumdayız. U23 takımına biz çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçile önümüzdeki ve sonra ki olimpiyatlarında mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum. U23’ten A takıma sporcu yetiştirmek kolay değil. Burada sistemli bir çalışma ile biz son yıllarda bu sıkıntıyı aştık. U23 Şampiyonasında geçlerimizin son durumlarını da görme şansımız olacak. Kendi evimizde seyircilerimizinde desteği ile madalyalar alacağımıza inanıyorum” dedi.

Ülkemizi Grekoromen stilde şu sporcular temsil edecekler;

55KG EKREM ÖZTÜRK

60KG KEREM KAMAL

63KG ONUR ATALAY

67KG ENSAR KARABACAK

72KG CENGİZ ARSLAN

77KG FATİH CENGİZ

82KG BURHAN AKBUDAK

87KG SALİH AYDIN

97KG SÜLEYMAN ERBAY

130KG OSMAN YILDIRIM