Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün den Gümüş Madalya

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya’da devam ediyor.

45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Rusya’nın Kazan şehrinde yapılıyor.

Türkiye, şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde;

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber finalde Hırvat Lovre Brecic’e, bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise finalde İngiliz Jade Jones’a yenildi. Bu sonuçların ardından her iki sporcumuz da şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı ve Avrupa İkincisi oldu.

Mücadele eden diğer sporcularımızdan; bayanlar 53 kiloda İpek Çidem ve Zehra Döşüçukur, bayanlar 57 kiloda Tuğba Yılmaz ve erkekler 68 kiloda Kutay Çekem elenerek şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar Askari madalya mücadelesi verecek.