Halil Durna, “Sporcularım elemelerde Avrupa’ya diz çöktürdü.”

Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde 29 Haziran 2018’de başlayan ve bugün 07 Temmuz 2018 tarihinde sona eren Avrupa Muaythai Şampiyonası’ndan sonra Başkanı Halil Durna açıklamalarda bulundu.

Şampiyona sonrasu açıklamalarda bulunan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna; Daha önce söz verdiğimiz gibi milli takımımıza inandık ve ilk üçte hatta şampiyonluğa oynadığımız söyledik; sporcularım elemelerde Avrupa’ya diz çöktürdü, en güçlü takımlardan biriyiz, genelde Finalleri bizim gibi kalabalık ve güçlü takılmar Rusya, Belaruz ve Ukrayna, ancak bu maçta onlardan da çok maç aldık, maçın madalya kategorisi 3 şekilde hesaplanıyor, Sadece Büyük Erkek 18-24 Yaş Grubu Kompetive Kategoride 5 Altın 3 Gümüş 2 bronz toplam 10 Madalya Avrupa Şampiyonu olduk.”

“Şampiyonda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kafile Başkanımız, idareci, hakem doktor ve özelikle teknik kadroda görevli Teknik Direktörümüz Yılmaz Çeken başta olmak üzere Başarılarından dolayı tüm milli takım antrenörlerimize, sporcularımıza bu sporcularımız buralara gönderen yetiştiren hocalarına ailelerine teşekkür ederiz dedi.

Başkan Halil Durna; “Türkiye artık Almaya, Amerika Rusya gibi dev ülkelerin takımları gibi kalabalık ve güçlü iştirak ile temsil etmekteyiz, Halil Durna, Hükümetimiz Bakanlığımız, Spor Toto bize inandı ve destek verdi, Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, olmak üzere Spor Bakanımız’a Sayın Osman Aşkın Bak, Spor Toto başkanımız Sayın M. Mehmet Kasapoğlu’na ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan’a federasyonumuz ve milli takımımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.