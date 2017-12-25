ibrahim ŞENEL: “Ben tavsiye etmiyorum, çünkü sağlıklı değil.”

İşte günümüzün popüler spor branşı fitneesı yıllarını bu spor branşına veren İbrahim Şenel’e sorduk;

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Ropörtaj: F. Vural YILMAZ

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İbrahim ŞENEL, spora dövüş sanatlarıyla başlamış, bugün ise uzun yıllar çalıştığı fitnees ile devam ediyor. Bizlerde günümüzün popüler sporu fitneesı ŞENEL’e sorduk:

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İyi bir vücuda sahip olmak için neler yapılmalıdır?

Sizin Supplement hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Fitness ve Vücut geliştirme çalışan sporcu için en önemli şartlardan biri beslenmedir. Siz nasıl besleniyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz?

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Bunlar ve çok daha fazlası!



SİYAHKUŞAK: İbrahim hoca merhabalar, önce biraz kendinizi tanıtırmısınız?

İbrahim ŞENEL: Merhaba, 1965 Sinop doğumluyum. Bir çocuk babasıyım, İstanbul!da yaşıyorum

SİYAHKUŞAK: Bu sporu ne zamandan beri yapıyorsunuz ve nasıl başladınız?

İbrahim ŞENEL: Spor hayatıma boksla başladım ve otuz yıldır fitnessla devam ediyorum.

SİYAHKUŞAK: Fitness ve Vücut Geliştirmeye karşı ilgi ve talep durumu nedir?

İbrahim ŞENEL: Fitness orta yaş sporudur ama günümüzde talep genellikle 15-20 yaş aralığında ki gençlerimizde yoğunlaşıyor, bu talepde oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.

SİYAHKUŞAK: Spor ve Fitness haberleri, bunların lansmanı salon sporlarına destek oluyor mu?

İbrahim ŞENEL: Televizyonda yayınlanan programlar sağlık konusuna değindiklerinde insanların düşünceleri olumlu açıdan etkileniyor ve gözle görülür bir şekilde talep artışı oluyor,

SİYAHKUŞAK: Supplement konusu aldı başın gidiyor. Sizin bu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

İbrahim ŞENEL: Supplement sporun yanında takviye olarak kullanılan ürünlerdir. Ben tavsiye etmiyorum, çünkü sağlıklı değil ama en önemlisi bilinçli kullanımdan uzak bir şekilde tüketiliyor.

SİYAHKUŞAK: İyi ve düzgün bir vücuda sahip olmak için neler yapılmalıdır?

İbrahim ŞENEL: Pes etmeden yapılan düzenli antremanın yanında alınan besinlere dikkat edildiğinde iyi bir vücut hayal değil ama dediğim gibi antreman aksatılmamalı ve alınan besinlere dikkat edilmelidir.

SİYAHKUŞAK: Spora yeni başlayan bir kişi hemen şöyle bir şaha kalkmış bir vücut istiyor mu?

İbrahim ŞENEL: Günümün en büyük sorunu bence o, gençler en kısa yoldan etkileyici bir vücuda sahip olmak istiyorlar ama bilmelidirler ki çaba sarfetmeden ter dökmeden o iş olmaz.

SİYAHKUŞAK: Fitness ve Vücut geliştirme çalışlan sporcu için en önemli şartlardan biri beslenmedir. Siz nasıl besleniyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz.

İbrahim ŞENEL: Protein ve karbonhidrat dengesi çok iyi sağlanmalıdır. Protein alımınızı kilo başına 1 ile 1.5 gram arasında tutmalısınız, bu kas gelişimi için gerekli olan proteini sağlamak için yeterlidir. Karbonhidrat alımınızı ise kilo başına 2 ile 5 gram arasında tutmalısınız, bu kaslarınızın metobolizması için gerekli olan enerjiyi ve kanda bulunan aminoasitlerin hücrelere geçmesi için ihtiyacı olan insülin salgılanması için gereklidir. Vitamin ve minarel alımına da dikkat edilmelidir sporcularda genellikle eksikliğini gördüğümüz vitaminler şöyle; iyot, kalsiyum, çinko, e vitamini, d vitamini. Bu saydığım noktalara dikkat ederek beslenmeye çalışıyorum ve özel olarak dikkat ettiğim husus şeker konusunda aşırı tüketimden kaçınıyorum. Tatlıya kimse hayır demez ama unutulmamalıdır ki herşeyin fazlası zarar.

SİYAHKUŞAK: Doğru beslenme çok önemli, pekii yanlış beslenmeden kaynaklanan etkiler nelerdir?

İbrahim ŞENEL: Doğru beslenme sporun yanında dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. Bir kareografi yapan topluluğu düşünelim, biri yanlış hareket yaptığında tüm görsel tüm olay bozulur, çünkü onların bir bütün olarak hareket etmeleri gerekir. Spor içinde aynısı geçerli, bir şeyi aksattığınızı, beslenmeye dikkat etmediğinizi düşünün, aslında bu büyük bir olaydır. Çünkü bütün olay bozulur, istenilen sonuca asla ulaşılamaz.

SİYAHKUŞAK: Geçtiğimiz yıllarda bazı sporcuların kullandığı maddeler nedeniyle meydana gelen ve medyaya da yansıyan ağır sonuçlar ortaya çıktı, bunun önüne geçilebildi mi?

İbrahim ŞENEL: Bilinçli bilinçsiz bazı kişiler kullandığı için onun önüne geçilmesi oldukça zor bir durum ama temennimiz sporla uğraşan her bireyin önce kendini düşünerek bilinçli bir şekilde hareket etmesidir.

SİYAHKUŞAK: Siz daha önce boks yaptınız, şimdi fitnessla devam ediyorsunuz ama boksun sizin için önemli bir yeri var. Kimle kaç yılında boks yaptınız, birde sizin çalıştığınız dönemle bugün ki zamanı karşılaştırırmısın?

İbrahim ŞENEL: Boksu 1982 yılında Kadir Yüceler ile yapmıştım ve bu benim spor hayatım içinde unutulmaz bir anı olmuştu. Bundan 30 yıl önce spora ilgi bu kadar fazla değildi, ilgili olan insanlar ise şimdiki kadar bilinçsiz değil ve ter dökerek çaba göstererek bir yerlere ulaşıyorlardı. Günümüzde ise bu tam tersi, şimdi herkes baklavalı bir vücudum olsun, dikkat çekeyim, güzel görüneyim başlıkları altında spora yönelmekte… Herkesi kastetmiyorum tabii. Sadece genel çoğunluk ne yazık ki böyle. Ama şunu asla unutmamalıdırlar ki spor sağlık için yapılır, başka hiçbir nedenden değil.!

SİYAHKUŞAK: Siz Boksta yaptığınız için sormak istiyorum; dövüş sanatları çalışan biri fitness da çalışıyorsa vücut uyumunda bir sorun yaşanır mı?

İbrahim ŞENEL: Sadece reflekslerinizde bir ağırlaşma olur okadar, başka hiçbir zararı olmaz.

SİYAHKUŞAK: Sizin söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı ?

İbrahim ŞENEL: Spor sağlıktır ama en önemlisi sabırdır. Sporla uğraşan insanın sabretmesi lazım, emek vermeden hiç bir şey olmaz, asla unutmayın! Yanlış çalışmaktan kaçının, antremanınıza uyum sağlayın. Bir gün bacak çalışırsanız diğer gün başka bir antremana geçin, çok yüklenmek demek harika sonuçlar elde edilecek anlamına gelmez, unutmayın kasların da dinlenmeye ihtiyacı vardır.

SİYAHKUŞAK: Medyayı takip ediyorsun! Peki SİYAHKUŞAK Web.’i takip edebiliyormusun. Ayrıca sitemizi nasıl buldun?

İbrahim ŞENEL: Tabii ki takip ediyorum. Başarılı çalışmalar yaptığınız inancındayım. Biliyorum ki daha da iyi olacak.

Bu vesileyle sizlerede çok teşekkür ederim. Toplumun fitnees konusunda aydınlanması, doğru beslenme ve doğru çalışma adına aktiviteniz önemli bir yer tutacaktır. SİYAHKUŞAK Web.’e de yayın hayatında başarılar dilerim.

SİYAHKUŞAK: Bizde teşekkür ederiz, İbrahim hoca, kolay gelsin.