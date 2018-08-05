İFMA Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası’ında Zirve Savaşı!

Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası 02-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde tüm hızıyla devam ediyor.

Şampiyonanın açılış töreni 03 Ağustos 2018 tarihinde büyük çoşkuyla gerçekleşti.

Devam eden şampiyonada ringe çıkan Millilerimiz yaptıkları müsabakalardan galibiyetle ayrılarak adlarını finale yazdırmak için mücadele veriyor. Genel klasmanda genç Milli sporcularımızın zirve mücadelesi devam ediyor. Öte yandan katılımcı ülkeler arasında Milli Takımı yapılan yorumlara göre en iyi ekipler arasında gösterildi.

Öte yandan IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu yönetim kurulu toplantısında yapıldı.