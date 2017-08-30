IJF Başkanı Marius Vizer, 4 Yıl İçin Daha Vize Aldı!

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan Uluslar arası Judo Federasyonu (IJF) Kongresi’nde Marius Vizer, dördüncü bir dönem için yeniden başkanlık görevine seçildi.

2007’de yapılan kongrede IJF Başkanlığına seçilen Vizer, 2017 – 2021 dönemi için yeniden seçildiği görev için yaptığı konuşmasında, “Herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dört yıl için ekibimle birlikte judo’ya hizmet etmek ve judo’nun değerlerini dünyaya tanıtmak benim için büyük bir onur olacak” dedi.

Yeniden seçilen IJF Başkanlığı’na seçilen Marius Vizer’in yönetiminde yeni isimlerde yer aldı. Azerbaycan Judo Federasyonu Başkanı Rovnag Abdullayev, IJF Geliştirme Yöneticisi olurken, Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında Judo Müdürü olan Dr. Lisa Allan, IJF Rekabet Müdürlüğüne, Oscar Cassinerio, Pan America için IJF Geliştirme Direktörü ve Siteny Randrianasoloniaiko’de IJF Geliştirme Direktörlüğü’ne getirildiler.