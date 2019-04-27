Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

 Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ana Sayfa Boks, Manşet 27 Nisan 2019 37 Görüntüleme

İranlı ilk Kadın Boksör Sadaf Khadem’e Tutuklama Kararı!

İranlı ilk Kadın Boksör Sadaf Khadem’e Tutuklama Kararı!

Geçtiğimiz günlerde çıktığı boks maçında Fransız asıllı Anne Chauvin’yi yenen İranlı kadın boksör Sadaf Khadem ülkesinin geçerli olan kurallarını ihlal edince hakkında tutuklama kararı çıktı!

Sadaf Khadem Iranİran’ın ilk kadın boksörü Sadaf Khadem, Fransa’nın Royan şehrinde kazandığı bir boks maçında şort giydiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Sadaf Khadem, bunun üzerine ülkesine dönmekten vazgeçti.

Fransız asıllı Anne Chauvin’ya karşı kazandığı maçın ardından antrenörü Mahyar Monshipour ile Başkent Tarhan’a dönmesi beklenirken aldığı haber ile şok yaşadı. İran’da kadın boksörlerin başını, kollarını ve bacaklarını kapatması, antrenörlerinin de kadın olması gerekiyordu.

Sadaf Khadem, Fransa’daki maçına şort ve kolsuz forma ile çıktığı için tutuklama kararına maruz kaldı. Ülkesinin geçerli olan kurallarını Fransa’da rafa kaldırınca ihlal ettiği kurallar 24 yaşındaki boksörü zora soktu. İran Boks Federasyonu Sadaf Khadem’in ülkenin resmi boksör listesinde bulunmadığını ifade ederek yanlız bıraktı.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Karate, Dövüş Sanatları Camiamızın Sesi Oldu;

Karate, Dövüş Sanatları Camiamızın Sesi Oldu;