İrem Yaman WT Grand Slam’da Altın Madalya Kazandı

Milli tekvandocu İrem Yaman WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nde altın madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Fedarasyonu (WT) tarafından ilk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nde son hafta müsabakaları gerçekleştirildi. Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin dördüncü ve son haftasında erkekler 58 ve kadınlar 57 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye’yi, kadınlarda İrem Yaman, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün temsil etti.

Her sıklette seçilmiş 12 sporcunun yarıştığı organizasyonda İrem Yaman, ilk turda Panama’dan Carolena Carstens’i, çeyrek finalde son iki olimpiyat ve dünya şampiyonu İngiliz Jade Jones’i yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ev sahibi Çin’den Zongshi Luo’yu, finalde ise yine aynı ülkeden Lijun Zhou’yu altın vuruş sonrasında mağlup eden İrem, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocular Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Türkiye, böylece Grand Slam Şampiyonlar Serisi’ni birer altın ve bronz madalyayla tamamladı. Milli tekvandocu Nafia Kuş, serinin ilk haftasında kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanmıştı.