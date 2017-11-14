İsmet Iraz kimdir?

1936 Ankara doğumlu olan İsmet IRAZ, Türkiye’da taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösterdi.

IRAZ döneminde taekwondo ülkenin en önemli branşlarından birisi haline getirmiştir. Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet IRAZ, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine gelmiş ve başarılı çizgisini burada da sürdürmüştür. Türk taekwondocular, İsmet IRAZ yönetiminde çoğu birincilik 50’nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, Dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, Dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, Dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Onur Kurulu Üyesi ve danışmanı olan İsmet IRAZ, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.