İstanbul’da Sifu/Guro Ron Balicki Rüzgarı…

İstanbul’dan bir usta geçti! Dövüş sanatları dünyasının usta ismi Sifu/Guro Ron Balicki 2-3 Mart 2019 tarihleri arasında seminer için geldi.

Son yıllarda ülkemize düzenli olarak gelen ve Türkiye’deki temsilci, eğitmen ve öğrenci grubuna İstanbul Martial Arts Academy’de “İMA” başarılı bir seminer verdi.

“2019 yılından itibaren

Balicki seminerinin uluslararası nitelik kazanacak!”

Ron Balicki İstanbul Semineri’ne Türkiye Sorumlusu Adnan Erzen ev sahipliğini yaptı. Erzen, yaptığı açıklamada “Sifu/Guro Ron Balicki 2-3 Mart seminerine değinirken Balicki’nin Film koreografi ve Savunma Sanatları üzerine bir seminer olduğunu, 2019 yılından itibaren bu seminer uluslararası nitelik kazanacağına dikkat çekti.



Erzen,”Kendi alanında bir çok dövüş sanatları hocası bu seminerlere katılarak kendilerini geliştirmek istiyorlar. Tüm savunma sanatları sevenlere böylesine büyük ve yararlı seminerleri kaçırmamalarını tavsiye ederiz.” dedi. Bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen seminerin gelecek takvimde uluslar arası şekil alması bekleniyor.

