İstanbul’da Taekwondo Resitali!

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 6-9 Şubat tarihleri arasında büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde düzenlenecek ve G1 statüsünde Tokyo Olimpiyatları’na puan verecek. Şampiyonaya 36 ülkeden binin üzerinde sporcu katılacak.

G1 statüsünde olan ve yine 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası ise 10-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Müsabakalar büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde yapılacak ve turnuvada 45 ülkeden 2 bin 250 civarında sporcu mücadele edecek.