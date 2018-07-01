İstanbul’dan Almanya’ya… Usta Karikatürist İlhan Değirmenci!

Ve Usta karikatürist İlhan değirmenci, Siyahkuşak okur ve ziyaretçileri ile buluşuyor.

Ve Usta Karateci, karikatürist İlhan değirmenci, Aslında o bizim mücadele sporları camiamızdan çıkan tanınmış usta bir isim. Evet bir bakalım bu büyük usta kim;

01-09-1957 İstanbul doğumlu olan Değirmenci’nin hayatında 1970 ve 1970’li yılların çok önemli bir yeri vardır. Usta, o yıllarda hem Shihan Dai Hakkı KOŞAR’ın Osmanbey’deki “Harbiyeliler” dojosunda Karate çalışmaya başlar, hemde merak saldığı karikatüre Büyük Usta Oğuz ARAL’ın yanında ilk adımını atar. Çok geçmez ve İlk karikatürleri ünlü Gırgır dergisinde yayımlanmaya başlar.

Başarılı bir spor hayatı olan ve Karate Milli Takımı’na kadar yükselen ustanın spor ve mizah aşkı çizdiği karikatürlere yansır. Siyahkuşak’tan F.Vural Yılmaz, Salih ÇAM’ın da bir dönem çalıştığı Spor’da Sözcü dergisinde spor içerikli karikatürleri o dönem yayımlanmaya devam eder.

Hiç bir zaman spor ve karikatür aşkından vazgeçmeyen Değirmenci’nin bugüne kadar çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergi ve gazetelerde sayısız eserleri yayımlandı, dergilere kapak oldu. Usta, halen Almanya’nın Hannover kentinde ki antrenörlük hayatına devam eden İlhan Değirmenci katıldığı sergiler, aldığı ödüller ve yaptığı kitap çalışması ile tanınıyor.

İlhan Değirmenci’nin Karate Hayatı;

01-09-1957 yılında İstanbul’da doğdu.1970 li yıllarda (Shotokan) Karate sporuna istanbul Osmanbey’deki “Harbiyeliler“ spor merkezinde Sayın Hakki Koşar Hoca’nın yanında yapmaya başladı. 1979 Yılında iki arkadaşıyla birlikte İstanbul / Gültepe’de kendi özel spor merkezi (Zendo Spor Merkezi)’ni açtı. 1981 yılında Türkiye Karate Federasyonu’nun ilk resmi Milli takımında sporcu olarak görev alıp, Yugoslava’ Üsküp’te yapılan balkan turnuvasında sporcu olarak görev aldı.

Türkiye’de özel spor salonlarında federasyonundan yetkili

olarak, baş antrenörlük yaptı. Türkiye Karate Federasyonundan resmi olarak , antrenör ve Hakemlik diplomaları bulunan , İlhan Değirmenci , evli ve üç çocuk

sahibi. Sporcu, 1986 yılından itibaren yaşamını ailesi ile birlikte Almanya’da sürdürmekte.

Çalıştığı dergi ve gazeteler :

• Gırgır mizah dergisi ( Türkiye )

• Sporda sözcü, ( spor dergisi , Türkiye )

• Evrensel gazetesi, ( Türkiye ve Avrupa geneli )

• Ustura mizah dergisi, ( Türkiye )

• Birgün gazetesi ( Türküye )

• Homur mizah dergisi, ( Türkiye )

• Türkiye gazetesi, ( Avrupa baskıları ),

• Milliyet gazetesi ( Avrupa baskıları ),

• Stat zeıtung ( Alman, sanat ve kültür dergisi ),

• Doğuş gazetesi ( Hollanda )

• TV Media dergisi ,( Avrupa geneli )

• Platform dergisi , ( Hollanda )

• Kadın dergisi ( Hollanda )

• İmaj gazetesi (Almanya )

• Yeni haber gazetesi ( Belçika )

• Haber gazetesi ( Almanya )

• Türkses gazetesi ( Almanya )

• Haftalik Posta gazetesi ( Almanya )

• Sağlık dergisi ( Almanya )

• Ayna dergisi ( Almanya )

• Arkadaş gazetesi ( İsviçre )

• Euro Gerçek gazetesi ( Almanya )

• Elma gazetesi ( Almanya )

Ulusal ve uluslararası katıldığı karikatür yarışmaları ve aldığı ödüller :

• 2009 ‚Huzur için Hep Birlikte”Ruse.Bulgaristan .Aldığı ödül : Mansiyon,diploma



Katıldiğı uluslararası karma karikatür sergileri

• 2. Uluslararası Lima Karikatür Sergisi 2009 – Peru

Açtığı kişisel karikatür sergileri :

• 1987 – Selb / Almanya

• 1989 – Braunschweıg / Almanya

• 1990 – Götingen / Almanya



Türkiye ve Avrupa’da birçok karikatür kitaplarında çizgileri yer aldı ve çeşitli kitaplarda çizimleri kapak olarak kullanıldı.



Yazdığı kitaplar :

• 1984 – Şenlik var / ( Mizah öyküleri ) / Türkiye

2006 Yılında kendi yayıncılık şirketini kurdu ( Değrmenci yayıncılık )



Yayınları :

• Eurocanlar Mizah dergisi / Avrupa’daki Göçmenlerin

yaşamlarını konu alan, Aylık,16 sayfa, sarı ve siyah renklerden oluşan ‘ Eurocanlar’ Mizah dergisi 2006 yılında Almanya’da yayımlandı,dergi üçüncü sayısından sonra Almanya,Avusturya ve Belçika’da bayilerde satışa sunuldu. Dergiyi beş sayısına kadar ilhan Değirmenci, kendisi yazıp çizdi , daha sonra Türkiye ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden

katılan karikatür sanatçılarıyla derginin kadrosu genişletildi. Eurocanlar mizah dergisi Göç yaşamımızın Avrupa’da bayilerde satışa sunulan ilk mizah dergisi olma özelliğini taşmakta.

Evli ve üç çocuk sahibi olan İlhan Değirmenci 1986 yılından itibaren yaşamını Almanya’da sürdürmekte.

(Sanatçının kişisel web sitesinden daha geniş bilgi edilebilinilir.)

www.ilhandegirmenci.com