İşte, Nur Tatar’ın Ülkeyi Sevince Boğan Altın Madalyası!

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen dünya şampiyonası ve tarihler 24-30 Haziran 2017 arasını gösteriyor. Finalde ABD’li Paige McPherson ile karşılaşan milli taekwondocu rakibini 6-4 yenerek ülkeyi sevince boğan altın madalyanın sahibi oluyor. Milli taekwondocu müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda tur atıyor ve sevincini Teknik Direktör Ali Şahin ile paylaşıyor .

Milli taekwondocu Nur Tatar Askari, Taekwondonun vatanı Güney Kore’nin Muju kentinde 24-30 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen 23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen dünya şampiyonası ve tarihler 24-30 Haziran 2017 arasını gösteriyor. Şampiyonaya 183 ülkeden 971 sporcu katılıyor ve Türkiye’yi 16 sporcu temsil ediyor. Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde, milli sporcularımız madalya mücadelesi veriyor. Şampiyonada 67 kiloda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor.

Finalde ABD’li Paige McPherson ile karşılaşan milli taekwondocu rakibini 6-4 yenerek ülkeyi sevince boğan altın madalyanın sahibi oldu.

Yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselen Nur Tatar Askari, ev sahibi Güney Kore’den Kim Dan-Ji ile karşılaştı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan normal süresi 9-9 biten karşılaşmayı altın vuruşla 11-9 kazanan Nur Tatar Askari, adını finale yazdırdı. Finalde ABD’li Paige McPherson ile karşılaşan milli taekwondocu rakibini 6-4 yenerek ülkeyi sevince boğan altın madalyanın sahibi oldu. Milli taekwondocu müsabakanın ardından Türk bayrağıyla salonda tur attı.

Nur Tatar ilk Dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu

2015 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari, böylelikle ilk Dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Kariyerinde olimpiyat 2’nciliği ve 3’ncülüğü, Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu gibi başarlar bulunan Nur Tatar Askari, önemli bir başarının daha sahibi oldu. Nur Tatar, bu şampiyonluğuyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırarak önemli bir avantaj da elde etti.

Türkiye, ev sahibi Güney Kore’de bir çok ülkeyi geride bıraktı

Bu şampiyonada Türkiye, elde ettiği 2 altın ve 1 gümüş madalya ile genel sıralamada 183 ülke arasında 2. sırayı almayı başardı. Ev sahibi Güney Kore, 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile takım halinde zirvede yer alırkan, Türkiye’nin ardından Sırbistan 2 altın madalya ile takım halinde dünya 3’ncüsü oldu. Ülkeler sıralamasında Rusya 4., İngiltere ise 5. sırayı aldı. 2015 yılında Rusya’da yapılan son dünya şampiyonasında takım halinde 3’ncü olan Türkiye, 2017’de bu başarısını bir basamak yukarıya taşımış oldu.

Nur Tatar Uluslararası Başarıları:

2017 Dünya Şampiyonası (Muju): Altın

2016 Rio Olimpiyatı: Bronz

2016 Avrupa Şampiyonası (Montrö): Gümüş

2015 Dünya Şampiyonası (Çelyabinsk): Gümüş

2015 Avrupa Oyunları (Bakü): Bronz

2014 Avrupa Şampiyonası (Bakü): Bronz

2013 Akdeniz Oyunları (Mersin): Altın

2012 Avrupa Şampiyonası (Manchester): Altın

2012 Londra Olimpiyatı: Gümüş

2010 Avrupa Şampiyonası (Petersburg): Gümüş

2015 Avrupa Oyunları (Bakü): Bronz