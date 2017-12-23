Van Damme, “Kendimi Burada Ülkemde Gibi Hissediyorum.”

Jean Claude Van Damme 22 Aralık akşamı yayınlanan Beyaz Show’a konuk oldu. Ünlü film yıldızı ve dövüş sanatları ustası programda Beyazıt Öztürk’ün sorularına samimi cevaplar verdi. Van Damme, “Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan kalma muhteşem bir geçmişe ve kültüre sahip.” dedi.

Beyaz Show’a konuk olan ünlü oyuncu Van Damme kendimi ülkemde gibi hissediyorum dedi. Öztürk, programda oyuncuya hayran olan bir aileyi stüdyoya davet ederek kendisiyle tanıştırdı. Konuşma engelli vatandaşımızın sanatçıyla buluşması ortaya samimi pozlar çıkarttı.

Stüdyodan bir soruya cevap veren Van Damme filmlerinde tehlikeli sahnelerde dublör kullandigini fakat dövüş sahnelerinde kendisinin oynadığını söyledi.

Oyuncu yeni bir dizi için de çalışmalar yaptığını söyledi.

Ülkemize zaman zaman geldigi ifade edilen Van Damme niçin buradasınız şeklindeki bir soruya, “Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan kalma muhteşem bir geçmişe ve kültüre sahip. İnanıyorum ki Türkiye’nin geleceği de mükemmel. Ben de bu geleceğe nasıl katkı sunabilirim onun için burdayım.” dedi.