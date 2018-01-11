Joshua vs. Parker Maçına İmzaların Atılması Bekleniyor

Joshua vs. Parker maçı için son pürüzlerin giderilmesiyle birlikte imzaların atılması ve karşılaşmanın 31 Mart’ta Cardi’te gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiliz WBA, IBF ve IBO ağır sıklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile Yeni Zelandalı WBO

dünya şampiyonu Joseph Parker arasında gerçekleşmesi beklenen ağır sıklet unvan

birleştirme maçıyla ilgili artık son aşamaya gelindi. Daha önce Parker’ın menajeri David Higgins tarafından yapılan açıklamada, finansmanın her iki boksör için de doğru olması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Menajer Higgins’in imzaları atmak üzere İngiltere’ye gittiği anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı, ifade ediliyor. Son pürüzlerin giderilmesiyle birlikte imzaların atılması ve karşılaşmanın 31 Mart’ta Cardi’te gerçekleşmesi bekleniyor.