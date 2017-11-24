Judo Golden League, Ankara’da Başlıyor…

Avrupa Kulüpler Şampiyonası Golden League, 25 Kasım Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek. Ülkemizi Galatasaray Judo Kadın Takımı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü erkek takımı temsil edecek.

İlk kez ülkemizde gerçekleşecek Golden League, geçen yıl hain bir terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara eski Büyükelçisi merhum Andrey Gennadiyeviç Karlov anısına düzenlenecek. Şampiyonada Avrupa’nın dev kulüpleri şampiyonluk için yarışacak.

Golden League müsabakalarına Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa’nın kadınlar ve erkeklerde en iyi 8 kulübü davet edildi. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak şampiyonada, ülkemizi kadınlarda Galatasaray, erkeklerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü temsil edecek.

TAKIM LİSTESİ

Kadınlar: Galatasaray, JCC Vienna Samurai (Avusturya), A.J. Limoges (Fransa), JCP Comboult (Fransa), Red Star CC (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya), Valencia CJ (İspanya), UJISK Slavija (Sırbistan)

Erkekler: İstanbul BBSK, SGS Judo (Fransa), Fighter (Gürcistan), New Stream (Rusya), S.C. Portugal (Portekiz), JC Akademik (Karadağ), Red Star (Sırbistan), Yawara Neva (Rusya)