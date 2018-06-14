Judo Büyük Bayan Millilerimizin Akdeniz Hazırlıkları Devam Ediyor

Akdeniz Oyunları öncesi olimpik ortak çalışma için Hırvatistan’ın Porec kentine giden büyük bayan Milli takımımız çalışmalarını 17 Haziran’a kadar bu ülkede sürdürecek. Antrenörler Timur Bizsan ve Ayhan Alayıldız gözetimindeki bayan millilerimizden, İspanya’da gerçekleşecek Akdeniz Oyunları’nda tatamiye çıkacak judokalarımız son hazırlıklarını İstanbul’da 25 Haziran 2018’e kadar yapacağı kampla noktalayacak. Porec kentindeki olimpik çalışmaya katılan judokalarımız şunlar:

48 Kg: Dilara Lokmanhekim-Gül Kader Şentürk.

52 Kg: İrem Korkmaz.

57 Kg: Nazlıcan Özerler.

63 Kg: Büşra Katipoğlu -Ümmühan Kabak.

70 Kg: Nurcan Yılmaz.