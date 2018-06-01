Kadın Güreş Milli Takımımız Gözünü Zirveye Dikti

4-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan U23 Avrupa güreş Şampiyonasında mücadele edecek olan Kadın Milli takımımız gözünü zirveye dikti.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne’deki kamp merkezinde hazırlıklarını tamamlayan Kadın Milli takımı Şampiyonaya kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü.

Dağıstan’da düzenlenen büyükler Avrupa güreş şampiyonasında 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 altın madalya kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa üçüncüsü olan Kadın Milli takımımızda şimdiki hedef U23 Şampiyonasında bu başarıyı yükseltmek.

Teknik direktör Efrahim Kahraman Dağıstan’da büyük bir başarı yakaladıklarını belirterek “Kadınlar düzeyinde daha önce 5 madalya birden almamıştık. Bu başarı bizim doğru ve planlı çalışmalarımızın ürünü. U23 Şampiyonasında da aynı başarıyı hedefliyoruz. Kadromuzda Buse Tosun, Evin Demirhan, Beste Altuğ, Mehlika Öztürk gibi isimler var. Bunlar hem Gençler hemde büyüklerde madalya umutlarımız. İstanbul’da kendi seyircimiz önünde başarılı bir şampiyonaya imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kadınlarda milli takımımızı temsil edecek olan sporcularımız şunlar;

50KG EVİN DEMİRHAN

53KG ZEYNEP YETGİL

55KG ELİF YANIK

57KG MEHLİKA ÖZTÜRK

59KG NURAY KARADAĞ

62KG DERYA BAYHAN

65KG ASLI TUĞCU

68KG BUSE TOSUN

72KG BESTE ALTUĞ

76KG AYŞEGÜL ÖZBEĞE