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Kadın Güreş Milli Takımımız Gözünü Zirveye Dikti

01 Haziran 2018 Cuma, 22:03
Gures Kadin Milli

4-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan U23 Avrupa güreş Şampiyonasında mücadele edecek olan Kadın Milli takımımız gözünü zirveye dikti.

Teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne’deki kamp merkezinde hazırlıklarını tamamlayan Kadın Milli takımı Şampiyonaya kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü.

Dağıstan’da düzenlenen büyükler Avrupa güreş şampiyonasında 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 altın madalya kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa üçüncüsü olan Kadın Milli takımımızda şimdiki hedef U23 Şampiyonasında bu başarıyı yükseltmek.

Teknik direktör Efrahim Kahraman Dağıstan’da büyük bir başarı yakaladıklarını belirterek “Kadınlar düzeyinde daha önce 5 madalya birden almamıştık. Bu başarı bizim doğru ve planlı çalışmalarımızın ürünü. U23 Şampiyonasında da aynı başarıyı hedefliyoruz. Kadromuzda Buse Tosun, Evin Demirhan, Beste Altuğ, Mehlika Öztürk gibi isimler var. Bunlar hem Gençler hemde büyüklerde madalya umutlarımız. İstanbul’da kendi seyircimiz önünde başarılı bir şampiyonaya imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kadınlarda milli takımımızı temsil edecek olan sporcularımız şunlar;

50KG EVİN DEMİRHAN
53KG ZEYNEP YETGİL
55KG ELİF YANIK
57KG MEHLİKA ÖZTÜRK
59KG NURAY KARADAĞ
62KG DERYA BAYHAN
65KG ASLI TUĞCU
68KG BUSE TOSUN
72KG BESTE ALTUĞ
76KG AYŞEGÜL ÖZBEĞE

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