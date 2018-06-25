KADIN GÜREŞÇİLERİMİZ ALTIN PEŞİNDE…

Evin DEMİRHAN, Bedia GÜN, Elif Jale YEŞİLIRMAK ve Buse TOSUN finaldeler…

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunlarında

50 kg Evin DEMİRHAN Fransız’ı (4-2) İtalyan Luizzi’yi (12-2) sayı tuşuyla yarıfinalde Cezayirli Chaema’yı (5-0) yendi.

Finalde Fransız Julie Sabatie ile karşılaşacak.

Grupta bu güreşçiyi (4-2) yenmişti.

63kg Elif Jale Yeşilırmak İspanyol’ü (5-0) Fransız Boudin’i (10-0) sayı tuşuyla yarıfinalde İtalyan Sara DaCol’u (10-0) sayı tuşuyla yendi.

Finalde Tunuslu Rio Olimpiyat 3.sü Merve Amri ile karşılaşacak…

53 kg Aysun ERGE İspanyol’u (14-5) Fransız’ı (4-1) İtalyan Francesca Mori’yi (6-0) yenerek GÜMÜŞ Madalya kazanmayı garantiledi. Yunanlı Fransız’a yenilirse Altın Madalya kazanacak

57 kg Bedia GÜN Yunanlı’yı (4-0) İtalyan’ı (12-0) Cezayirli Chamaa’yi (10-0)sayı tuşuyla yendi. Yarın İspanyol rakibi Sanchez’i yenerse ALTIN MADALYA kazanacak

68 kg Buse TOSUN Fransız rakibi (4-0) İspanyol Lalin’i (11-0) sayı tuşuyla yendi. Mısırlı Hamza’ya son anda (9-8) yenildi. Nordic sisteminde…

Yarın Avrupa 2.si İtalyan Dalma Caneva’yı yenerse

altın madalya kazanacak…