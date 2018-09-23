Kanada Karate Federasyonu WKF Hakem Seminerini Sıkı Tuttu!
Ülke federasyonları WKF kurallarına uyum ve yeni kurallar başlığında bir dizi seminerleri hayata geçirdi. Kanada Karate Federasyonu’da düzenlediği WKF Hakem Semineri ile işi sıkı tuttuğunu gösterdi.
Kanada Karate Federasyonu’da karatenin adeta lokomotifi sayılan Ontario eyaletinde düzenlediği WKF Hakem Semineri ile işi sıkı tuttuğunu gösterdi. Türk karatesinin Kanada’da elçisi Milli Hakem Sensei Fatih İnce Seminerde yer aldı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi ülke federasyonları hazırlıklarına start verdi. Bir tarafta milli karateciler puan veren uluslararası müsabakalarda kota puanı almaya çalışırken diğer tarafta federasyolar, WKF kurallarına uyum ve yeni kurallar başlığında bir dizi seminerleri hayata geçirdi. Kanada Karate Federasyonu’da karatenin adeta lokomotifi sayılan Ontario eyaletinde düzenlediği WKF Hakem Semineri ile işi sıkı tuttuğunu gösterdi. Türk karatesinin Kanada’da elçisi Milli Hakem Sensei Fatih İnce Seminerde yer aldı.
Kanada Federasyonu Eylül 2018, kış mevsimi öncesi eyalet bazında gerçekleştirilen WKF kurallarına uyum ve yeni kurallar başlığında bir dizi seminer organize ederek hademleri güncelledi. Federasyonun teknik başkanı iranlı karateci Allen Tanzadeh’nin öncülüğünde sık sık gerçekleşen eyalet içi seminerler tam gün sürdü.