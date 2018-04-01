Kara Üzümün Faydaları
Üzümdeki inositol, Kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcıdır. Bu besindeki B1 vitamini Kan Şekerinin Yakılması, Kalp sağlığının korunması ve Öğrenme gibi Beyin fonksiyonları için gerekli olan bir vitamindir.
Yaşlanmaya karşı koruduğu gibi, Alkol ve Sigaranın Zararlı etkilerini de Azaltır.
Vücuttaki Yağların Erimesi için yardımcı olur. Kabuk ve çekirdekleri bağırsak Metabolizmasını Hızlandırır.
Kara üzüm, Vücutta Yağların Erimesine Yardımcı olarak cildin taze ve temiz bir görünüm almasını sağlar. İçerdiği maddeler sayesinde güzellik iksiri olarak nitelendiriliyor.
Bir salkım Kara Üzüm veya buna eş değer kurutulmuş kara üzüm, vücudu ve Beyin Hücrelerini Zindeleştiriyor.
Bir kilo üzüm, bin 150 gram süt, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese eşdeğerdir. Bu nedenle de aynı zamanda Bayanlar için en ideal Rejim Menüsüdür.
Şeker Hastaları Az Yemeli
Bilindiği gibi üzüm, şeker oranı çok yüksek bir meyve olduğu için şeker hastalarının doktorlarına danışarak yemeleri tavsiye edilir
Birçok meyveye göre çok yüksek oranda şeker içerdiği için, aniden kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabiliyor.
(100 gr. Üzümde (Taze)
Kalori 73 kcal.
Protein 0,7 gr.
Yağ 0,3 gr.
Karbonhidrat 16,9 gr.
Su 81,3 gr.
Potasyum 183 mgr.
Kalsiyum 15 mgr.
Fosfor 20 mgr.
A vitamini 5 mgr.
B vitamini 0,08 mgr.
C vitamini 4 mgr.
(100 gr. Kuru Üzümde)
Kalori 269 kcal.
Protein 2,3 gr.
Yağ 0,5 gr.
Karbonhidrat 64 gr.
Su 24,2 gr.
Sodyum 144 mgr.
Potasyum 630 mgr.
Kalsiyum 31 mgr.
Fosfor 100 mgr.
Magnezyum 65 mgr.
Demir 2,7 mgr.
A vitamini 15 microgram.
B vitamini 0,2 mgr.
C vitamini 1 mgr.
(100 gr. Üzüm Suyunda (Sıkma)
Kalori 69 kcal.
Protein 0,2 gr.
Yağ –
Karbonhidrat 17,1 gr.
Su 82,5 gr.
Potasyum 132 mgr.
Kalsiyum 12 mgr.
Fosfor 12 mgr.
A vitamini –
B vitamini 0,06 mgr.
C vitamini 1 mgr.