Kara Üzümün Faydaları

Üzümdeki inositol, Kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcıdır. Bu besindeki B1 vitamini Kan Şekerinin Yakılması, Kalp sağlığının korunması ve Öğrenme gibi Beyin fonksiyonları için gerekli olan bir vitamindir.

Yaşlanmaya karşı koruduğu gibi, Alkol ve Sigaranın Zararlı etkilerini de Azaltır.

Vücuttaki Yağların Erimesi için yardımcı olur. Kabuk ve çekirdekleri bağırsak Metabolizmasını Hızlandırır.