Karate 1 A Serisi İstanbul etabı full çekti! 2011 yılından bu yana düzenlenen ve rekor katılımın yaşandığı serinin İstanbul etabında Türk karateciler iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya kazandı.

Karatenin en prestijli organizasyonları arasında olan Karate 1 A Serisi müsabakalarının İstanbul etabı, rekor katılıma sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle üst üste yedinci kez düzenlenen etaba 86 ülkeden 1218 sporcunun katılımı, ‘en yoğun katılımlı organizasyon’ olarak kayıtlara geçti.

23-24 Eylül tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Türk karateciler iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile genel klasmanda üçüncü sırayı aldı. Dörder altın, gümüş ve bronz madalya kazanan İran organizasyonun en başarılı ülkesi olurken, kata müsabakalarını domine eden Japonya da üç altın, dört gümüş ve beş bronz madalya ile genel klasman ikinciliğini elde etti.

Türk finali Aykut Kaya’nın oldu. Erkekler kumite 60 kilo finali iki Türk sporcuyu karşı karşıya getirdi. Kontrollü başlayan mücadelenin ilk dakikası dolarken üst üse iki puan alara 2-0 öne fırlayan Eray Şamdan, bitime 18 saniye kala geriye düştü. Tecrübesini yansıtan Aykut Kaya, vurduğu tekme ile rakibini ipponladı ve tatamiden 3-2 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türk karateciler arasında en dikkat çekici performans Eda Eltemur’dan geldi. 1999 doğumlu genç karateci, finale yükselme başarısı gösterirken, Slovak rakibi Dominika Tatarova karşısında 2-1 galip gelerek kürsünün ilk sırasına çıkmayı başardı.

Türkiye’nin bronz madalyaları ise 50 kiloda Serap Özçelik, 55 kiloda Asena Pekmezoğlu, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ve 84 kiloda Emre Cevahir’den geldi.

Kata dalında Japonya üstünlüğü var. Genel klasmanda ikinci sırayı alan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibi Japonya, kata dalındaki performansıyla öne çıktı. Erkek ve kadın ferdi kata dalında Japon sporcular, kürsüyü kapatarak dağıtılan sekiz madalyayı da ülkelerine götürdü.