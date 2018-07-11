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Karate 1 Gençler Ligi, Umag Etabında3 Madalya

Karate 1 kapsamında Umag kentinde düzenlenen Gençler Ligi’nde tatamiye çıkan Türk karateciler, bir altın, iki bronz madalya kazandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:49
Karate 1 Gençler Ligi (1)

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından bu yıl hayata geçirilen Gençler Ligi’nde sezonun ikinci etabı Hırvatistan’da yapıldı. Milli karateciler, bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Karate 1 Gençler Ligi (2)Umag Karate1GenclerLigi14 Yaş Karate Mili Takımı’nda Furkan Kaynar, ferdi kata dalında altın madalya kazandı. Finalde Hintli Amiya Sundar Biswas’ı 3-2 mağlup eden Furkan, kürsünün ilk basamağında yer almayı başarırken, madalyasını kata dalının efsane sporcularından İtalyan Luca Valdesi’nin elinden aldı.

14 yaş komite 47 kiloda yarışan Ilgın Işık Yılmaz, Belaruslu Ulyana Markava’yı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı. 55 kilodaki temsilcimiz Serkan Aratcelfe ise Letonyalı Aleksandr Obernihins karşısında 3-0 kazanarak üçüncü sırada yer aldı. 

2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarının ardından düzenlenen Umag’daki Gençler Ligi’nin ikinci etabında altın madalyalar 18 ülke arasında paylaşıldı. 75 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği organizasyonun üçüncü etabı, 26-28 Ekim’de Meksika’nın Cancun bölgesinde yapılacak. 

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