Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk etap Bulgaristan’da…

Dünya Karate Federasyonu tarafından bu yıl uygulanmaya başlayan Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk etap 25-27 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenleniyor.

Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından rekabet tam bir tavan yaptı. Dünya Karate Federasyonu (WKF), gençlerin uluslararası müsabaka tecrübesini artırmak amacıyla Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarından sonra 2018 yılı itibariyle Gençler Ligi’ni de hayata geçirdi.

Dört etaptan oluşan Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk müsabaka heyecanı, 25-27 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da start aldı.

Başkanı Esat Delihasan ziyaret etti, moral verdi…

Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk etap öncesi Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Milli karatecilerimizi ziyaret etti. Esat Delihasan, Ankara Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yoğun bir kamp döneminde olan Milli sporcularımızla biraraya geldi ve moral tazelendi.

Genç Milli Takımımız tam kadro…

6-18 Ekim tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in ev sahipliği yapacağı Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Genç Milli Takımımız, dünya sıralamasına puan veren organizasyonda tam kadro mücadele ediyor.

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Armecc Arena’da düzenlenecek sezonun ilk etabına rekor katılım olduğunu ve 72 ülkeden 1878 karatecinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Ümit ve genç kategorilerinde yapılacak müsabakalarda Genç Karate Milli Takımımız ise 42 sporcuyla ülkemizi temsil ediyor ve gençlerimizin uluslararası müsabaka tecrübesini artırmasına katkı sağlıyor.